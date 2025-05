Lega, Billi: “Congratulazioni al Generale Vannacci per la nomina a vice segretario”

Simone Billi, deputato della Lega eletto nella Circoscrizione Estero-Europa e capogruppo in Commissione Esteri, ha espresso le proprie congratulazioni al Generale Roberto Vannacci per la sua nomina a vice-segretario della Lega.

“Desidero congratularmi con il Generale Roberto Vannacci per la sua nomina a Vice Segretario della Lega – ha dichiarato Billi –. In un momento politico complesso, il contributo di figure con esperienza e visione sarà decisivo per affrontare le sfide che attendono il nostro Paese, anche nel rapporto con le comunità italiane all’estero”.

“Auguro al Generale Vannacci buon lavoro in questo nuovo incarico”, ha concluso.