Chieti, il 24 maggio la conferenza “Chi controlla il mondo?” promossa dal Movimento Indipendenza – Abruzzo

Sabato 24 maggio si terrà a Chieti la conferenza dal titolo “La rete dell’influenza: chi controlla il mondo?”, promossa dal Movimento Indipendenza – Abruzzo in collaborazione con il comitato Liberi in Veritate, l’associazione culturale Identità-Comunità e il Centro Studi e Ricerca Comunitario Cittadella.

L’appuntamento è fissato per le ore 17:30 presso la sede di Identità-Comunità, in via Raffaele Lanciano (snc).

Durante l’incontro è prevista la partecipazione del reporter e autore Francesco Mastrobattista, che presenterà due sue pubblicazioni:

“Aspen Institute. Gli illuminati del terzo millennio”

“Piovono orrori. Dalle nuvole della cronaca nera alla grondaia politica del gossip”

L’evento si inserisce nel quadro delle attività culturali e politiche promosse dai gruppi organizzatori, volte a stimolare una riflessione critica sui meccanismi di potere e sulle influenze globali.