Città di Castello. Incidente in E45: auto si ribalta, una donna in ospedale

Oggi, sabato 17 maggio 2025, intorno alle ore 13:30, i Vigili del Fuoco di Città di Castello sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto al chilometro 106 della E45, in direzione nord. Un’autovettura, dopo aver sbandato, si è ribaltata andando a impattare contro il new jersey centrale. La conducente è stata estratta dall’abitacolo e trasportata all’ospedale di Città di Castello. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.