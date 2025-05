Liste d’attesa: la Regione Umbria accelera sul piano straordinario. Istituito l’Osservatorio regionale

Recuperati oltre 54mila esami specialistici del 2024. Chirurgia in netto miglioramento. Proietti: “Risultati oltre le attese, nonostante risorse limitate”

Prosegue con risultati incoraggianti l’attuazione del Piano operativo straordinario della Regione Umbria per il recupero delle liste d’attesa ambulatoriali e chirurgiche. A meno di due mesi dall’avvio, la Cabina di regia regionale comunica numeri superiori alle aspettative: già completato il recupero di tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali in sospeso del 2023, con due mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Sul fronte delle prestazioni 2024, al 5 maggio risultano recuperate 54.800 prestazioni su 69.544 totali, superando il target previsto di 53.016. Ancora più rilevante il dato relativo alle prestazioni in sospeso al 9 marzo 2025: delle 45.744 prenotazioni, ne sono già state evase 21.665, più del doppio rispetto all’obiettivo iniziale di 10.437.

Anche la chirurgia mostra segnali positivi. Al 30 aprile sono state effettuate 7.322 prestazioni in regime di ricovero su 18.910 in lista d’attesa a fine 2024, con un recupero del 38,7% rispetto al 28,9% previsto. Brillante anche il risultato della chirurgia ambulatoriale: 3.963 interventi effettuati su 10.640 (37%), contro un obiettivo iniziale del 4,6%.

Un esempio concreto dell’efficientamento arriva dall’ospedale di Narni, dove grazie all’integrazione con Terni le sedute operatorie mensili sono passate da 5 a 20. Un modello che, come illustrato durante il congresso regionale sulla chirurgia a ciclo breve, sta dando frutti visibili.

Tuttavia, permangono criticità. Tra gennaio e aprile si sono registrati circa 23.000 casi di mancata presentazione agli appuntamenti per visite ambulatoriali. Per contrastare il fenomeno, la Regione ha avviato una verifica sistematica delle prenotazioni non rispettate, per facilitare il recupero e ottimizzare le risorse.

Il piano regionale, va ricordato, si basa esclusivamente su risorse ordinarie e fondi di produttività aggiuntiva, senza il supporto di fondi straordinari nazionali, come quelli stanziati tra il 2022 e il 2024. Eppure, il 2024 si è chiuso con numeri importanti: 71.237 prestazioni ambulatoriali in percorso di tutela e 29.550 chirurgiche in attesa.

Una novità importante è l’istituzione dell’Osservatorio Umbro per le liste d’attesa, che includerà Regione, aziende sanitarie, associazioni di cittadini, sindacati, Università e società scientifiche. Obiettivo: garantire trasparenza, partecipazione e condivisione delle strategie per una gestione efficace delle attese sanitarie.

“Siamo riusciti a superare gli obiettivi prefissati nonostante le difficoltà legate alle risorse limitate e all’anomalia delle 23.000 prestazioni non effettuate”, ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. “L’istituzione dell’Osservatorio rappresenta un passo avanti fondamentale per una sanità più trasparente ed equa, al servizio di tutti i cittadini”.