Torna questa sera “Venerdiretta”: ospiti il cantautore Bosco e Don Francesco Cristofaro

Appuntamento da non perdere questa sera, a partire dalle ore 21.00, con una nuova puntata di “Venerdiretta”, il format che unisce musica, testimonianze e storie di vita.

Tra gli ospiti della serata ci sarà Bosco, nome d’arte di Alberto Boschiero, cantautore originario di Treviso. Fin da bambino si è avvicinato alla musica, sostenuto dalla famiglia, coltivando una passione che lo accompagna ancora oggi.

Ospite speciale Don Francesco Cristofaro, sacerdote conosciuto per il suo impegno sociale e per la grande capacità di ascolto. La sua è una vita dedicata agli altri, nella condivisione quotidiana di esperienze e valori di solidarietà.

L’appuntamento è per questa sera alle 21.00: vi aspettiamo in diretta su Primantenna FM. In studio Luca Giommini e Alex Urbani.