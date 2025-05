Perugia: presentato il progetto PG4Ideas per promuovere l’imprenditorialità giovanile

È stato presentato ufficialmente questa mattina, presso il POST – Museo della Scienza di Perugia, il progetto PG4Ideas, un’iniziativa volta a stimolare l’autoimprenditorialità tra i giovani under 30 residenti nel capoluogo umbro.

Il progetto nasce nell’ambito del percorso #reciproCittà, frutto della collaborazione tra enti pubblici e realtà private del territorio. Tra i promotori figurano il Comune di Perugia, il POST – Museo della Scienza, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università per Stranieri di Perugia, FidoCommercialista, Meet2b e l’Associazione Roghers.

L’Università degli Studi di Perugia partecipa attivamente al progetto, offrendo il contributo di ricercatori, ricercatrici e specialisti nei rispettivi ambiti, a conferma del ruolo strategico dell’Ateneo nello sviluppo locale e nella creazione di opportunità per le nuove generazioni.

Alla presentazione ufficiale sono intervenuti Andrea Stafisso, assessore alla Transizione Digitale del Comune di Perugia, Roberto Rettori per l’Università degli Studi di Perugia, Francesco Asdrubali per l’Università per Stranieri, Elisa Terrosi per il POST, Filippo Primieri di FidoCommercialista, Cristian Stortoni di Meet2B, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Roghers e di altre realtà coinvolte.

PG4Ideas si propone come un incubatore di idee e competenze per trasformare le ambizioni imprenditoriali dei giovani in progetti concreti, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico e sociale della città.