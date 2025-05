Crotone, l’assessore all’urbanistica Giovanni Greco firma presso la Cittadella regionale la variante al piano della 106

L’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco ha firmato, presso la Cittadella Regionale, il verbale della conferenza decisoria che approva il progetto definitivo del tratto della variante della strada statale 106 dal bivio di Papanice al bivio di Passovecchio.

Una firma che segna l’inizio delle attività che porteranno all’ultimazione della nuova strada statale 106 da Crotone a Simeri.

L’opera si inserisce nel progetto di completamento della arteria ionica che vedrà la realizzazione del tratto da Crotone a Mirto ultimando così un importante collegamento che connetterà Crotone sia con le arterie autostradali e dell’alta velocità delle dorsali adriatica e tirrenica.

“Un nuovo e moderno percorso che faciliterà il raggiungimento di Crotone dai due versanti. Ringrazio per l’attività svolta il commissario straordinario della statale 106 Francesco Caporaso, la Regione Calabria, la Provincia di Crotone e in particolare il dott. Fabio Pisciuneri che non appagato dell’importante risultato raggiunto si sta già impegnando affinché la nuova statale 106 abbia efficienti collegamenti secondari sia con Crotone che con gli altri comuni della Provincia” ha dichiarato l’assessore Greco

