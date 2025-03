Un viaggio intimo tra radici ed emozioni: “A Ovest della Felicità” di Berenice d’Este

Torino – Il romanzo “A Ovest della Felicità” di Berenice d’Este, segnalato con menzione, diploma d’onore e medaglia al Premio “Alda Merini” 2023 di Imola (BO) nella categoria Narrativa inedita, ha catturato l’attenzione della casa editrice torinese Neos Edizioni, che ha deciso di darlo alle stampe.

Il romanzo, in libreria dallo scorso dicembre, racconta la storia di un amore contrastato a causa del pregiudizio: un Romeo e una Giulietta contemporanei, fatti l’uno per l’altra ma separati dal preconcetto sociale e razziale della comunità. La protagonista, la giovane Lietta, torna al suo paese di origine, in un’isola del Sud Italia dove il tempo sembra essersi fermato, per riaprire l’antica casa dove i genitori avevano vissuto, prima di trasferirsi per sempre in una metropoli della penisola. Lietta ritrova vecchie amiche, e quella lentezza di vita che aveva dimenticato nelle frenesie quotidiane della grande città. Si immerge nelle tradizioni locali, tra canti, riti e danze, riscoprendo il piacere di appartenere a una comunità. E si innamora di Neirano, un giovane romantico che la conquista con la capacità di suonare ottimamente il violino. Tutto sembra perfetto, finché la notizia della loro relazione non trapela tra gli abitanti del paesino. Neirano appartiene all’etnia rom emarginata sull’isola. La sua relazione con Lietta innesca tensioni profonde. Gli abitanti del luogo, che all’inizio si erano dimostrati così accoglienti, le voltano improvvisamente le spalle e la disconoscono. Dei giovinastri, che non tollerano la relazione tra “una di loro” e un rom, tentano addirittura di aggredirla. Lietta, sopraffatta dalle emozioni negative dell’ambiente sociale che la respinge, sarà messa di fronte a una scelta coraggiosa: seguire il cuore o piegarsi all’intolleranza.

Con uno stile lirico e intenso, Berenice d’Este regala al lettore una narrazione che intreccia la dolcezza delle radici con l’esortazione a mettere in discussione stereotipi, invitando il lettore a riflettere sul valore della diversità e sull’ignoranza che alimentano l’odio.

Berenice D’Este vive e lavora a Torino. Regista di teatro, oltre che scrittrice, ha ottenuto premi prestigiosi come il “Premio H.C. Andersen”, il Concorso Europeo di Narrativa “Miguel de Cervantes”, il premio Internazionale “Marchesato di Ceva” e molti altri. Per Neos Edizioni, ha già pubblicato “Istanti luce”, “Elisir con le ali”, “Rivelazioni di classe” e “Condominio in scena”.

“A Ovest della Felicità” (144 pagine, €15,00 ISBN: 9788866085713) è disponibile nelle principali librerie e bookstore online.