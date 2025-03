Papa Francesco, ricoverato al Gemelli, sta riposando e prosegue il trattamento

Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli da 25 giorni per una polmonite bilaterale, ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che la situazione continua a rimanere stabile, con lievi e graduali miglioramenti, sebbene il quadro clinico resti complesso, motivo per cui i medici hanno mantenuto la prognosi riservata.

Il Pontefice ha partecipato alla messa di domenica mattina e, successivamente, si è collegato in video per gli esercizi spirituali della Quaresima della Curia romana. La terapia, la fisioterapia respiratoria e motoria proseguono, così come la dieta alimentare prescritta dai medici. Un nuovo bollettino medico è previsto per stasera.