Vibo Marina. Partecipata raccolta firme a sostegno della proposta di pace fiscale della Lega

Oggi a Vibo Marina si è svolta una significativa iniziativa di raccolta di consensi a sostegno della proposta leghista in discussione in Parlamento per la pace fiscale, con la rottamazione quinques. L’evento ha visto una grande partecipazione di cittadini, a conferma del forte supporto che la Lega continua a ricevere sul territorio.

Mino De Pinto, esponente della Lega, ha espresso grande soddisfazione per l’affluenza e il sostegno dimostrato. “Un caloroso ringraziamento a tutti gli amici che mi sostengono ogni giorno – ha dichiarato De Pinto –. Continueremo a essere in prima linea per difendere il nostro territorio e portare avanti le istanze che maggiormente incidono sulla vita dei cittadini”.

La proposta di pace fiscale, al centro del dibattito politico, prevede la possibilità di sanare le pendenze fiscali attraverso una rottamazione dei debiti, facilitando così la situazione di molte famiglie e imprese italiane in difficoltà.