Serie C NOW 30esima giornata successo (3-2) del Crotone sul Giugliano con l’uomo in meno nella ripresa

Crotone 3

Giugliano 2

Marcatore: 1° – 17° Gomez, 28° Padula, 61° Nepi, 87° Cargnelutti

Crotone (4-2-3-1): Sassi, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (Rispoli), Gallo (Stronati), Vinicius, Silva (Ricci), Gomez (Bilardi), Vitale (Oviszach), Murano. All. Longo

Giugliano (4-3-3): Russo (espulso), Valdese, Solgia, Caldore,

La Vardera (Minelli), De Rosa, Celeghin, Peluso (Giorgione), Njambe’ (uscito dopo l’ingresso del portiere Anacoura) Padula (Nepi), Del Sole (Oyewale). All. Bertotto

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia

Ass. Fabio Dell’Arciprete di Vasto – Vincenzo Andreano di Foggia

Quarto giudice a bordo campo: Alessandro Recchia di Brindisi

Ammoniti: Gomez, Di Pasquale

Espulsi: Russo per fallo da ultimo uomo su Murano.

Angoli: 4 a 3 per il Crotone

Recupero: 3 e 5 minuti

Spettatori: 3.915 incasso euro 14.569,98

Il commento dei rispettivi allenatori.

Mister Bertotto: “abbiamo commesso molti errori. Ad inizio partita regalato subito il primo vantaggio e dopo quindi minuti subito il secondo gol. Al Crotone non si può concedere tanto avendo il migliore attacco del girone. Meglio la ripresa con l’uomo in meno”.

Mister Longo: “I miei giocatori hanno disputato un primo tempo da serie superiore. La ripresa non l’abbiamo gestita come dovevamo pur con il doppio vantaggio. Dobbiamo crescere pensando a come si dovranno disputare gli play-off. Il Crotone ha il giusto materiale umano perché avvenga ciò”.

Il commento: Il calcio giocato che sempre appassiona, al netto delle vicende amministrative di qualche società che molti problemi sta creando all’intero girone, non è stato da meno in occasione della sfida dell’Ezio Scida. Per i tifosi pitagorici una doppia soddisfazione successo della propria squadra sul Giugliano, il corretto comportamento della società dal versante amministrativo nella sua trentennale gestione. Sfida ricca di ottimi spunti originati in ogni zona del campo nella prima parte. Le partite diminuiscono e gli squali non intendono farsi trovare impreparati nel rush finale della stagione. Tutto da rivedere la prestazione nella ripresa. Dopo la pausa forzata della precedente giornata a causa della partita annullata con il Taranto, mister Longo ha confermato gli stessi undici schierati in precedenza contro il Monopoli, decisione dovuta anche alle assenze forzate di Giron, Barberis, Tumminello. Il collega Bertotto ha preferito cambiare oltre metà della precedente formazione lasciando fuori Anacoura, Minelli, Oyewuale, Demirovic. D’Agostino e Nepi sostituiti da Russo, Solgia, La Verdera, Celeghin, Njambe’, Padula.

Cambi che non hanno impedito al Crotone di avere la meglio contro un avversario presentatosi allo Scida imbattuto nelle ultime due giornate (pareggio e vittoria) e con uno score esterno di sei successi e tre pareggi.

Primo tempo. Calcio d’avvio da parte del Crotone ed è subito vantaggio con Gomez. Azione iniziata dalla destra con Cargnelutti e proseguita da Silva che crea l’assist vincente per il capitano Gomez. Pitagorici padroni del campo con Gallo assoluto protagonista a centrocampo. Quindicesimo minuto ottima respinta in angolo di Sassi su tiro dalla distanza di Del Sole. Due minuti dopo raddoppio del Crotone ancora con Gomez (11esimo gol stagionale, centesimo da professionista). Scorre a favore dei locali l’incontro con la possibilità di altre marcature. Crede nel gol il Giugliano e al minuto ventotto lo trova con la Padula da un’azione iniziata lungo la fascia destra dove Del Sole fornisce l’assist al Marcatore. Minuto quaranta Murano riparte in contropiede ma fuori dall’area viene atterrato in maniera rude dal portiere Russo. Fallo per il Crotone e espulsione del portiere. Tra i pali schierato Anacoura con Njambe’ che ha dovuto abbandonare il campo per fare posto al portiere subentrante.

Ripresa il Crotone soffre le offensive del Giugliano pur con l’uomo in meno. Minuto cinquantuno punizione dal limite per gli ospiti. Sassi si deve produrre in un’ottima respinta per neutralizzare il tiro di De Rosa. È sempre il Giugliano a cercare il gol e lo trova al minuto sessantuno in seguito a calcio piazzato con Nepi. Nel Crotone occorre la svolta che ancora non arriva. Fuori Vitale, dentro Oviszach. Nessuna azione in profondità o lungo le fasce che abbia impensierito gli ospiti. Tutto diventa più difficile con il passare dei minuti per il gol del vantaggio. Arriva al minuto ottantasette su calcio piazzato battuto da Ricci con Cargnelutti in area a colpire il pallone di testa e insaccarlo. In classifica scavalcata un’altra posizione.