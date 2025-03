Trump: l’accordo sulle terre rare ucraine non basta. Zelensky deve cambiare posizione sui colloqui di pace

Secondo quanto riportato dal canale americano NBC News, che cita due membri dell’amministrazione statunitense, Donald Trump avrebbe comunicato in via privata ai suoi collaboratori che un eventuale accordo sullo sfruttamento delle terre rare ucraine non sarebbe sufficiente per rilanciare il sostegno militare e lo scambio di intelligence da parte di Washington. Inoltre, il presidente degli Stati Uniti avrebbe ribadito l’importanza di un cambiamento nell’approccio di Volodymyr Zelensky riguardo ai colloqui di pace.

Trump avrebbe richiesto che il presidente ucraino fosse disposto a fare concessioni territoriali alla Russia. E inoltre a compiere passi verso l’organizzazione di elezioni e, “possibilmente”, a dimettersi dalla sua carica.