San Giovanni Valdarno. Sessantenne uccide la madre 93enne e chiama i Carabinieri

Dramma familiare all’alba a San Giovanni Valdarno (Arezzo), dove una donna di 67 anni ha ucciso la madre di 93 anni e poi ha chiamato i Carabinieri per costituirsi. Il delitto è avvenuto in un’abitazione di via Fermi, nella periferia residenziale della città.

Secondo le prime informazioni, l’anziana era ospite della figlia e del marito da alcune settimane. La convivenza sarebbe stata segnata da tensioni, in particolare riguardo alle modalità del rientro in Abruzzo dell’anziana. Dopo un’accesa discussione serale, la situazione sembrava essersi placata, ma nella notte la figlia ha raggiunto la madre nel letto e l’ha uccisa.

All’alba, la donna ha preso il telefono e composto il numero di emergenza: «Venitemi a prendere, ho ucciso la mamma». I carabinieri della compagnia di San Giovanni, giunti immediatamente sul posto insieme ai sanitari del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 93enne. La scena del crimine è stata subito posta sotto sequestro, con i rilievi condotti dai reparti scientifici dell’Arma.

Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero Francesca Eva, insieme al magistrato di turno della procura di Arezzo. La donna è stata arrestata e condotta in caserma in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.