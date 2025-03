Meloni: risarcire immigrati illegali è una decisione ingiusta

Il Premier Giorgia Meloni ha commentato con fermezza la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha condannato il governo italiano a risarcire un gruppo di immigrati illegali trasportati dalla nave Diciotti nel 2018. La sentenza stabilisce che il governo dell’epoca, sotto la guida del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, avrebbe dovuto permettere loro di sbarcare immediatamente in Italia.

Meloni ha definito la decisione “molto opinabile”, criticando l’affermazione di un principio risarcitorio basato sulla presunzione di danno, che si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata e con le conclusioni del Procuratore Generale. La condanna implica che l’Italia dovrà risarcire, con i soldi dei cittadini onesti che pagano le tasse, le persone che avevano tentato di entrare nel paese illegalmente.

“Non credo che decisioni come queste possano avvicinare i cittadini alle istituzioni”, ha aggiunto Meloni. “E confesso che dover spendere soldi per questo, quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto ciò che sarebbe giusto fare, è davvero frustrante”.

La reazione del Premier evidenzia la preoccupazione per le risorse economiche limitate, in un contesto in cui il governo italiano è chiamato a risolvere molteplici sfide sociali ed economiche.