Racalmuto. Il Professor Giuseppe Agnello consulente artistico per il Comune

Il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, ha conferito l’incarico di consulente artistico al Prof. Giuseppe Agnello, con un’attenzione particolare al patrimonio culturale della città. La firma della convenzione è avvenuta ieri pomeriggio, presso la stanza del Sindaco, alla presenza di diversi membri dell’amministrazione, tra cui gli assessori Luigi Castiglione e Lilluccio Conte, la Vice Presidente del Consiglio, Giovanna Matteliano, e il funzionario Iolanda Salemi.

Questo incarico, che si prevede essere un investimento strategico, rappresenta un passo importante nel progetto di valorizzazione del ricco patrimonio artistico e culturale di Racalmuto, che vanta una forte connessione con la figura di Leonardo Sciascia. L’opera d’arte situata in piazza, di fronte alla chiesa Madre, è infatti una creazione dello stesso Prof. Agnello, pronto ora a contribuire al rilancio turistico-culturale della città. Con la sua vasta esperienza, Agnello avrà il compito di trasformare il patrimonio artistico di Racalmuto in un’identità visiva urbana che esprima bellezza e memoria.

L’incarico, conferito a titolo gratuito, durerà fino alla fine del mandato del Sindaco, salvo revoca o rinuncia, e sarà svolto in stretta collaborazione con il primo cittadino e il suo staff.

Il Sindaco Bongiorno ha espresso la sua soddisfazione per l’incarico, definendo la cerimonia come “semplice e molto significativa”. Ha aggiunto: “Siamo fortunati di poter contare sulla collaborazione del Prof. Giuseppe Agnello, nostro illustre concittadino, e lo ringrazio sinceramente per il suo impegno a titolo gratuito. Un ringraziamento va anche agli assessori Luigi Castiglione e Lilluccio Conte, e alla Vice Presidente Giovanna Matteliano, per il continuo sostegno del consiglio comunale. Il nostro obiettivo è rilanciare Racalmuto sul piano turistico e culturale, abbellendo la città e valorizzando i suoi angoli più suggestivi. Con il Prof. Agnello, vorremmo riprendere il progetto del Museo Mura e ristrutturare il Castello, tra le altre iniziative”.

Il Prof. Agnello, dal canto suo, ha dichiarato: “Ringrazio il Sindaco per la fiducia. Credo che ognuno debba restituire un po’ della propria esperienza alla comunità. In passato ho collaborato con altre amministrazioni e sono pronto a tracciare un percorso artistico che arricchisca ulteriormente la città di Racalmuto”.