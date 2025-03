A Perugia intensivo piano di manutenzione stradale con l’impiego di nuove risorse

L’Amministrazione comunale di Perugia ha annunciato l’avvio di un’importante operazione di manutenzione intensiva delle strade cittadine, con l’impiego di tutte le risorse disponibili del cantiere comunale. Gli interventi dell’amministrazione Ferdinandi prenderanno il via dalle aree centrali della città e dalle zone ritenute strategiche, estendendosi progressivamente verso le periferie. Ogni giorno saranno impiegati oltre 15 operai suddivisi in tre squadre, con l’utilizzo di una rappezzatrice e catrame a caldo per riparazioni minori, e la finitrice per la riqualificazione di tratti più ampi.

“Con il miglioramento delle condizioni meteo, possiamo finalmente operare in modo efficace e duraturo – ha dichiarato l’assessore Francesco Zuccherini – grazie anche ai macchinari recentemente sottoposti a manutenzione straordinaria. Abbiamo attivato una task force per affrontare le urgenze e recuperare il tempo perso a causa del maltempo, portando avanti anche l’intervento programmato su via Eugubina”.

I lavori includeranno anche interventi su strade che attendevano da tempo un miglioramento, come quelle dei Conservoni di San Marco, Ponte d’Oddi, via Madonna del Riccio, e molte altre. Tra i lavori futuri sono previsti interventi su via Cicioni, via Bologna, via Ravenna, via Gramsci, e via Volturno, mentre sono già in fase di programmazione interventi su via dei Lambrelli, viale Centova, via Vecchi e via Sperandio.

“Questa attività è resa possibile grazie alla riattivazione del cantiere comunale – ha aggiunto Zuccherini – che permette di mobilitare i mezzi per il rifacimento delle strade e la sistemazione dei marciapiedi, con interventi anche sul centro storico, come la sostituzione di pietre e il rifacimento delle fogne”.

L’assessore ha inoltre sottolineato che, per sostenere queste attività, sono stati reperiti oltre 600mila euro per l’acquisto di nuovi mezzi, inclusi un cassone termico, un nuovo furgone e una macchina traccialinee per la segnaletica orizzontale. Inoltre, è stata completata la gara per l’acquisto di una nuova autogru e una macchina rappezzatrice.