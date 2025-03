Retewebitalia.net, Antonio Peragine acquisisce la piattaforma dei 100 giornali on line

Retewebitalia nasce nel 2013 dall’idea di accorpare più quotidiani on line, per una divulgazione più diffusa e geolocalizzata delle notizie regionali di Politica italiana ed europea e Ambiente

Antonio Peragine, giornalista, presidente dell’Associazione ANIM Aps, organizzazione non profit, che si occupa di italiani all’estero e stranieri in Italia, direttore del Network dei media on line editi da Anim, ha definito l’accordo con il Dott. Marcello Silvestri, fondatore di retewebitalia.net, per il cambio di proprietà della piattaforma ora in mano ad Anim Aps.

La storia di Retewebitalia.net: all’epoca fondatore fu Marcello Silvestri, unitamente al giornalista Dario Tiengo. Un grande tecnico realizzò il progetto, che costruì un banner dinamico per l’interscambio di notizie posizionato al tempo su le home page di oltre 100 quotidiani. Un’opera unica al tempo. Il giornalista Biagio Maimone curava al tempo le relazioni del network. Struttura all’avanguardia assoluta.

I numeri che raggiungeva il network retewebitalia, per visualizzazioni e impressioni non erano mai stati raggiunti da nessun media on line. Diverse decine di milioni al mese. Lo stesso Silvio Berlusconi si complimentò per l’innovativa struttura e invitò nel 2016 tutti gli operatori della innovativa struttura a Roma, a Palazzo Grazioli, per congratularsi del successo.

Il network ebbe campagne esclusive di politica, ambiente e finanza nazionali. Retewebitalia.net, a seguito dello stato di salute precario di Marcello Silvestri, venne affidato post Covid al Network Anim del Dott. Antonio Peragine, tutt’oggi alla guida del prestigioso Brand Nazionale. Ora Peragine intende rilanciare il ruolo di retewebitalia.net ed aprire una campagna di promozione per favorire l’ingresso di altre realtà regionali, per una crescita comune nel settore dei media in Italia. Il Board di Retewebitalia.net, work in progress, è così composto:

Presidente: Dott. Antonio Peragine – [email protected],

Vice Presidente: Prof. Salvatore Maria Mattia Giraldi Rettore Federiciana Università Popolare

Amb. Prof. Avv. Emanuele Mosca – Consigliere

Dott. Biagio Maimone – Responsabile della Comunicazione

Dott. Giuseppe Arnò – Giornalista, Consigliere per il Brasile

Dott. Roberto De Giorgi – Giornalista, Consigliere Italia

Dott. Goffredo Palmerini – Giornalista, Consigliere Italia

Per ogni informazione sulle adesioni e presenza dei giornali alla piattaforma www.retewebitalia.net contattare [email protected].