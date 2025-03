Perugia. La Sindaca Ferdinandi in visita agli impianti Gesenu: sinergia fondamentale per una gestione sostenibile dei rifiuti

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha visitato la sede di Gesenu e l’impianto di raccolta rifiuti di Ponte Felcino, accompagnata dal capo di Gabinetto, Andrea Ferroni, e dall’assessore all’Ambiente, David Grohmann. Ad accoglierli, il consigliere delegato Luciano Piacenti, il presidente Urbano Barelli e il direttore operativo Massimo Pera, insieme a diversi responsabili dell’azienda.

Durante l’incontro, i vertici di Gesenu hanno illustrato alla Sindaca i progressi dell’azienda, evidenziando il miglioramento delle performance ambientali e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il presidente Barelli ha ribadito l’impegno del CdA nel rafforzare il ruolo operativo della società, lavorando in stretta collaborazione con Comune, Auri e Regione Umbria, seguendo le direttive europee sulla gestione sostenibile dei rifiuti.

Ferdinandi ha sottolineato l’importanza strategica delle società partecipate nel garantire servizi essenziali:

“Gesenu è una realtà solida e presente sul territorio, un punto di riferimento per la città. Le partecipate devono essere il motore del servizio pubblico, lavorando in sinergia con le istituzioni per costruire una visione comune e affrontare con determinazione le sfide ambientali”.

La Sindaca ha ribadito la necessità di riportare il tema ambientale al centro dell’agenda politica, puntando sulla sensibilizzazione culturale:

“L’educazione ambientale deve partire dai più giovani. Dobbiamo lavorare nelle scuole affinché i bambini diventino ambasciatori della sostenibilità. Allo stesso tempo, è essenziale coinvolgere l’Università, monitorare gli affitti brevi e i B&B per garantire il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata”.

Nel corso della visita al polo impiantistico di Ponte Rio, la delegazione ha osservato il processo di selezione dei rifiuti e il recupero dei materiali plastici. Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo impianto per il trattamento e il recupero dei pannolini, che avrà una capacità di 5.000 tonnellate annue e permetterà di riciclare cellulosa, plastica e polimeri super assorbenti.

L’assessore Grohmann ha illustrato l’estensione della raccolta differenziata nel quartiere di Ponte San Giovanni, proponendo una maggiore collaborazione con i dipendenti Gesenu per monitorare il territorio e contrastare le discariche abusive attraverso segnalazioni geolocalizzate e l’implementazione di telecamere di controllo.

La visita si è conclusa con un ringraziamento della Sindaca ai dipendenti di Gesenu per il loro impegno quotidiano:

“Grazie al vostro lavoro, Perugia è una città più pulita e sostenibile. Sono rimasta colpita dalla vostra efficienza: martedì grasso, dopo la sfilata dei carri e la festa di carnevale, in poche ore Corso Vannucci e Piazza IV Novembre erano già perfettamente puliti. Il Comune sarà sempre al vostro fianco per affrontare insieme le sfide future”.