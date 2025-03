Un Successo Enorme il Gran Carnevale di Melicucco 2025

Melicucco – Un gruppetto di persone, di amici, spontaneamente si sono riuniti in questi giorni per organizzare il carnevale a Melicucco RC . Il Gruppo GOS e il Duo Animazione hanno portato nella cittadina questa giornata di FESTA e tante novità! Abbiamo lavorato intensamente fino a domenica mattina, dice Francesca Papaluca, una ragazza del gruppo, per preparare i carri, affinché questa giornata del Gran Carnevale si svolgesse al meglio. Ed infatti confermo, in questa prima domenica di marzo, dove le persone di solito vanno lontano dal paese, come abbiamo visto un fiume di gente, proveniente da ogni dove ha invaso Melicucco .

È stato un pomeriggio festa molto coinvolgente, dice la Papaluca, che ha visto la piena collaborazione di numerose attività e associazioni del territorio, le quali hanno collaborato in modo strepitoso per donare alla comunità melicucchese uno dei migliori eventi dell’ultimo decennio. I partecipanti hanno potuto ammirare spettacolari carri allegorici, uno show di samba brasiliano e coreografie di danza mozzafiato. Ed infatti vogliamo fare un ringraziamento particolare a tutti gli Sponsor che hanno contribuito a rendere grande questa giornata, grazie anche alle associazioni di danza, alle associazioni 8Times, Mooving Energy, Polisportiva Melicucco e al gruppo spontaneo Squid Game. Un grazie speciale anche ai Mood per il loro splendido spettacolo, grazie infinite ai giovani ragazzi del Gruppo I Giganti di Melicucco che hanno realizzato uno spettacolare raduno, i giganti di Melicucco. Infine, un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, al Servizio Civile e al comando di polizia municipale per il grande lavoro svolto, un ringraziamento alla stazione dei carabinieri del comando di Melicucco ed al suo comandante Marco Spada . Grazie a tutti! ❤ Un Carnevale unico , che ha coinvolto non solo la popolazione Melicucchese ma anche visitatori da tutta la provincia .

Martedì grasso prosegue il Carnevale con il caratteristico funerale, riprendendo quella che è la tradizione tra sacro e profano. Una marea di gente arrivata chissà da dove, tra scherzi, risate, seguiva la cassa portata a spalla da un gruppo di ragazzi. In precedenza nella Piazza Senatore Romano, questa era esposta, ma non un pupazzo vi era sdraiato all’interno ma bensì Giuseppe Borgese detto “Peppe u Melanu” un signore che si è prestato per questa burla carnevalesca. Dicevo; il funerale ha fatto il giro delle vie principali del paese, trascinandosi dietro un fiume incredibile di gente, ad allietare l’evento dietro alla bara, la banda che suonava musiche popolari, italianissime ed allegre .. per poi concludere il giro in piazza dove è stato dato fuoco al pupazzo con la bara, simbolo pagano di fine inverno che coincide con la quaresima, ecco perché ho detto sacro e profano . La festa procede fino a notte tarda, dal palco un DJ anima la piazza strapiena di persone ..

A distanza di due giorni si sente ancora l’eco del Gran Carnevale di Melicucco dice il Sindaco Francesco Nicolaci; una festa di sano divertimento che entra nella storia di questo paese , facciamo i complimenti a tutti, in particolare al Gruppo Organizzativo Spontaneo per l’impeccabile organizzazione che ha permesso a migliaia di persone di vivere il Carnevale con gioia e serenità . Un evento così speciale, ciò che più apprezziamo è il senso di comunità, la collaborazione e il lavoro di squadra, tutti uniti per un unico obbiettivo; stare bene insieme . Grazie di cuore a tutti gli organizzatori e a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo, rendendo questa esperienza ancora più bella. Collaborare insieme è possibile. Co. Rino Logiacco