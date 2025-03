Crotone, 14 consiglieri chiedono l’istituzione di una commissione d’inchiesta su CON.GE.SI.

Da riceviamo e pubblichiamo:

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Crotone

Spett.le Segretario Generale del Comune di Crotone

Crotone, li 25.02.2025

Oggetto; proposta di istituzione di una Commissione d’inchiesta a norma dell’art. 22 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Crotone.

I sottoscritti consiglieri comunali, a norma dell’art. 22 del “Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale” di Crotone

PREMESSO

che la situazione debitoria di CON.GE.SI e del Comune di Crotone, in considerazione del mancato pagamento nei confronti di SO.RI.CAL S.p.A. dei canoni di fornitura idrica all’ingrosso, appare essere oramai insostenibile, ‘considerato che CON.GE.SI ha accumulato un debito nei confronti di SO.RI.CAL S.p.A. di oltre 23 milioni di Euro;

che il Comune di Crotone risulta perciò essere esposto nei confronti di SO.RI.CAL S.p.A. per un importo superiore a 15 milioni di Euro.

che a tutt’oggi del tutto insufficienti, dilatorie ed inverosimili sono state le risposte che questo Ente, piuttosto che CON.GE.SI, ha inteso fornire a fronte delle preoccupate denunzie rivolte anche in sede di Consiglio Comunale.

Considerato che alla luce delle superiori premesse tali problematiche sono state oggetto di dibattito tra l’altro nel Consiglio comunale del 20.01.2025

Tanto premesso

Chiedono

al Sindaco del Comune di Crotone, ing. Enzo Voce, a norma dell’art. 22 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale di Crotone, di volere sottoporre nella prossima seduta del Consiglio Comunale la proposta d’istituzione di una Commissione d’inchiesta su Congesi che faccia chiarezza specificatamente sulle ragioni del disavanzo venutosi a determinare a carico di tale soggetto giuridico e su quali possano essere i possibili rimedi.

Consiglieri Comunali

1- Meo Fabrizio;

2- Pingitore Iginio;

3- Pedace Enrico;

4- Manica Antonio

5- Cantafora Anna Maria;

6- Marrelli Fabiola;

7- Prisma Cristian;

8- Tesoriere Andrea;

9- Cavallo Marisa Luana;

10- Riga Salvo;

11- Fiorino Giuseppe;

12- De Vona Andrea;

13- Capparelli Chiara;

14- Giancotti Carmen.