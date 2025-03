Vibo Valentia. Il Caffè Artistico Letterario celebra la Festa della Donna con poesia e riflessioni sulla pace nel mondo

Il Caffè Artistico Letterario di Vibo Valentia, ideato dallo scrittore e critico Mimmo Muratore, torna in scena sabato 8 marzo 2025, alle ore 18, presso il consueto Bistrot di via Popilia, per un nuovo appuntamento culturale in occasione della “Festa della Donna”. Un’occasione per celebrare la figura femminile e il suo amore per la poesia, la musica e l’arte, temi che, anche quest’anno, arricchiranno il panorama culturale del territorio vibonese.

La serata vedrà la partecipazione di poeti come Pippo Prestia, Nicola Vinci, Anna Callipo, Elena Solano e Tiziana Manfredi, che, attraverso le loro parole, porteranno riflessioni sul passato e sul presente, esplorando come la cultura possa contribuire al cambiamento sociale e al superamento delle sfide che il territorio affronta, tra cui i disagi sociali e ambientali.

Anna Callipo, una delle poetesse impegnate nell’organizzazione dell’evento, sottolinea: “Il nostro obiettivo è coinvolgere il mondo delle donne per esprimere il meglio dei fermenti culturali che continuano a fiorire con successo in tutta la provincia di Vibo Valentia.”

Mimmo Muratore, ideatore dell’evento, aggiunge: “Con questo incontro, vogliamo misurare l’interesse crescente per la poesia, l’arte e la musica, confermando l’efficacia di questo straordinario filone socio-culturale che coinvolge sempre più la comunità.”

In occasione della festa, Muratore ricorda l’importanza storica dell’8 marzo, facendo riferimento alle donne che nel 1917 a San Pietroburgo manifestarono per chiedere la fine della guerra. “La festa della donna di quest’anno guarda alla speranza e all’impegno per la pace, nell’augurio che, come nel 1917, le voci delle donne possano essere un faro per un futuro di speranza e collaborazione mondiale”, conclude il critico.