La riforma del calcio riapre alla pubblicità del gioco d’azzardo: nuove opportunità per il gambling e per i club

La Commissione Cultura e Sport del Senato ha recentemente approvato la risoluzione presentata da Fratelli d’Italia (FdI), aprendo la strada a una revisione della legge che potrebbe riabilitare la pubblicità del gioco d’azzardo nel calcio. Questa iniziativa segna una potenziale fine del divieto imposto nel 2018 con il Decreto Dignità, dando così alle aziende del settore gambling una nuova opportunità di visibilità nel mondo del pallone.

La riforma potrebbe offrire alle aziende di scommesse un’importante piattaforma per aumentare la loro presenza e attirare nuovi clienti. Tuttavia, la proposta ha sollevato forti critiche, in particolare dalle opposizioni. Luca Pirondini, capogruppo dei grillini in Commissione, ha ripetutamente denunciato le intenzioni del governo e della maggioranza, accusando la possibile riapertura della pubblicità del gioco d’azzardo di minare i principi di responsabilità sociale e protezione dei consumatori.

Mentre le aziende del gambling potrebbero beneficiare della possibilità di tornare a sponsorizzare eventi e squadre, resta il dibattito sul bilanciamento tra opportunità economiche e rischi sociali legati al gioco d’azzardo. Da questa novità potrebbero trarne benefici anche i club di calcio, grazie a nuovi investitori.