Dove mangiare una buona pizza a Milano?

Milano è una città che offre un’ampia varietà di pizzerie, capaci di soddisfare ogni tipo di palato, dagli amanti della tradizione napoletana a chi cerca reinterpretazioni gourmet. Tra le numerose opzioni disponibili, è possibile trovare locali storici, pizzerie con ingredienti selezionati direttamente dai produttori locali e innovativi format che abbinano la pizza a cocktail ricercati. In questo articolo esploreremo alcune delle migliori pizzerie della città, tra cui Pizzeria Positano, un punto di riferimento per chi desidera gustare un’autentica pizza campana a Milano.

Se vuoi scoprire di più sulle diverse tipologie di pizza disponibili nel capoluogo lombardo, puoi leggere l’approfondimento “Viaggi tra le pizze a Milano: scopri una varietà di sapori e stili”, che racconta le caratteristiche delle pizzerie più rinomate della città. Inoltre, se sei curioso di provare un’esperienza in cui puoi scegliere il prezzo della tua pizza, ti consigliamo di dare un’occhiata a “Mangiare una pizza a Milano? Decidi tu il prezzo”, un’iniziativa particolare che sta conquistando sempre più clienti.

Dai locali tradizionali a quelli più innovativi, Milano si conferma una delle città più dinamiche anche nel settore della pizza. Vediamo ora quali sono le migliori pizzerie dove mangiare una buona pizza in città. Ecco una selezione di locali da non perdere:

Starita

Situata in Via Gherardini, 1, nella zona dell’Arco della Pace, Starita è una pizzeria storica con origini napoletane. Offre una vasta selezione di pizze tradizionali e innovative, oltre a specialità fritte tipiche partenopee.

Da Zero

Con due sedi in città, una in Via Bernardo Luini, 9 e l’altra in Via dell’Orso, 4, Da Zero porta a Milano i sapori autentici del Cilento. Le pizze sono preparate con ingredienti selezionati direttamente dai produttori locali, garantendo freschezza e qualità.

Piccola Ischia

Conosciuta per le sue ambientazioni folcloristiche, Piccola Ischia ha diverse sedi a Milano, tra cui Via Morgagni, 7 e Via Cenisio, 77. Offre pizze dal cornicione alto e soffice, fedeli alla tradizione napoletana.

Piz

Situata in zona Colonne di San Lorenzo, Piz è famosa per la sua pizza margherita semplice ma impeccabile. L’ambiente è vivace e spesso affollato, segno della popolarità del locale tra i milanesi e i turisti.

Dry Milano

Con due sedi in città, Dry combina l’arte della pizza con quella dei cocktail. Le pizze sono caratterizzate da impasti leggeri e topping gourmet, offrendo un’esperienza culinaria innovativa.

Pizzeria Positano

Situata nel cuore di Milano, Pizzeria Positano porta l’autentica esperienza della pizza campana nel capoluogo lombardo. Con due sedi strategicamente posizionate, questa pizzeria è diventata un punto di riferimento per gli amanti della vera pizza.

Sedi e Atmosfera

Carrobbio : Via San Vito, 5, a pochi passi dal Duomo. Questa sede offre un ambiente accogliente e tradizionale, ideale per una pausa pranzo o una cena informale.

: Via San Vito, 5, a pochi passi dal Duomo. Questa sede offre un ambiente accogliente e tradizionale, ideale per una pausa pranzo o una cena informale. Cadorna: Via San Nicolao, situata vicino alla stazione Cadorna, perfetta per chi desidera gustare una pizza prima o dopo un viaggio.

Entrambe le sedi sono caratterizzate da un’atmosfera semplice e familiare, con un servizio cordiale che fa sentire ogni ospite a casa.

Il Menù di Pizzeria Positano Milano: tradizione ed innovazione

Il menù di Pizzeria Positano offre una vasta gamma di pizze che combinano tradizione e innovazione, ma soprattutto ne ha anche uno dedicato ai celiaci, con fritti, pizze e dolci gluten free. Tutte le pizze possono essere preparate in versione senza glutine, con una piccola maggiorazione di prezzo, rendendo il locale inclusivo per chi ha esigenze alimentari specifiche.

Milano è una città che offre un panorama culinario ricco e variegato, e la pizza ne rappresenta senza dubbio una delle eccellenze più apprezzate. Che si tratti di una pizza dal cornicione alto in perfetto stile napoletano, di una versione più croccante e sottile, o di proposte gourmet con ingredienti ricercati, la città meneghina è in grado di soddisfare ogni gusto e preferenza.

Dalla storica Starita alla qualità cilentana di Da Zero, passando per l’iconica Piccola Ischia, fino alle interpretazioni moderne di Dry Milano, le opzioni per gustare una buona pizza a Milano sono davvero numerose. Tra queste, Pizzeria Positano si distingue per la fedeltà alla tradizione campana, con un impasto soffice e ingredienti di prima qualità, oltre a un menù dedicato ai celiaci che rende il locale accessibile a tutti.

Per chiunque voglia esplorare la cultura della pizza a Milano, provare nuovi sapori e vivere esperienze gastronomiche uniche, questa guida rappresenta un ottimo punto di partenza. Che si tratti di una cena tra amici, di un pranzo veloce o di una serata speciale, scegliere una delle pizzerie menzionate significa concedersi un momento di autentico piacere culinario.

Non resta che mettersi alla ricerca della propria pizza preferita e lasciarsi conquistare dai profumi e dai sapori della tradizione, in una città che sa sempre come sorprendere anche i palati più esigenti.