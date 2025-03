A Paola Inverardi, Rettrice del Gran Sasso Science Institute, il Premio internazionale Eccellenza Femminile

La consegna il 6 marzo a Roma, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica

L’AQUILA – La Rettrice del Gran Sasso Science Institute, prof. Paola Inverardi, è tra le vincitrici del Premio internazionale Eccellenza Femminile “Celebrando le Donne che ispirano”, seconda edizione, che l’associazione culturale VerbumlandiArt promuove ed organizza quale riconoscimento al valore, al talento e all’esempio delle Donne impegnate nei diversi campi di attività e che con la loro opera muovono il cambiamento e il progresso della società. Come già la prima edizione, la cerimonia di consegna del premio alle insignite, in prossimità della Giornata internazionale della Donna, sarà ospitata dal Senato della Repubblica e si svolgerà giovedì 6 marzo 2025 dalle ore 14:30 nella splendida Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Curatore e conduttore della cerimonia di premiazione sarà Pino Nazio, giornalista Rai, sociologo e scrittore.

Certosino il lavoro che il Comitato scientifico e la Giuria hanno svolto per la valutazione delle proposte di candidatura di Personalità di primo piano del mondo accademico e culturale, della Magistratura e della Pubblica Amministrazione, dell’informazione e dello sport, delle professioni e dell’imprenditoria, delle arti e dei diritti umani, per il conferimento del Premio d’Eccellenza Divinamente Donna 2025 e dei Premi Speciali d’Eccellenza.

Presidente onoraria del Premio 2025 è Marisa Manzini, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, e questa la composizione della Giuria: Hafez Haidar, docente di Letteratura araba, poeta scrittore e traduttore, candidato al Nobel per la Pace e la Letteratura, Graziano Perria, già Primo Dirigente della Polizia di Stato, Regina Resta, Presidente di VerbumlandiArt Aps e del Premio, Maria Pia Turiello, criminologa forense, Presidente del Comitato scientifico, On. Mirella Cristina, avvocato e già Parlamentare, Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore.

Paola Inverardi è professore ordinario e Rettrice al Gran Sasso Science Institute (GSSI), Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale, con sede in L’Aquila, nata nel 2012 come istituto di ricerca e di alta formazione dottorale, nel 2016 è stata stabilizzata e resa autonoma. Il GSSI è uno degli 8 Istituti universitari ad ordinamento speciale in Italia (Normale e Sant’Anna – Pisa, IMT – Lucca, IUSS – Pavia, SISSA – Trieste, GSSI – L’Aquila, SSM – Napoli, CASD – Roma). Paola Inverardi ha lavorato precedentemente all’istituto IEI-CNR a Pisa ed al centro di ricerche Olivetti, sempre a Pisa. Dal 1994 è stata professore ordinario all’Università dell’Aquila dove ha ricoperto le cariche di Presidente di Corso di Laurea, Direttrice di Dipartimento, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2019 è stata Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila.

L’area di ricerca di Paola Inverardi è l’ingegneria del software. È stata General Chair o Program Chair delle più rilevanti conferenze internazionali in software engineering. Attualmente componente del ACM Tech Policy Council e Vice-Chair del ACM EUTPC, è anche membro di Academia Europæa, ACM Fellow e IFIP Fellow. Paola Inverardi ha ricoperto l’incarico di delegato italiano, per conto del Ministero dell’Università e Ricerca (MIUR), nel Comitato di programma H2020 ICT LEIT. Dal 1° ottobre 2019 è rappresentante per l’Italia nel Governing Board della iniziativa europea Eurohpc. Nel 2021 è stata nominata “sherpa” per il MIUR nel G20 a presidenza italiana. Paola Inverardi ha ricevuto Honorary Doctorate in Computer Science dalla Mälardalen University, Svezia e Honorary Doctorate in Engineering dalla Shibaura University, Tokio. Nel 2013 ha ricevuto IEEE TCSE Distinguished Service Award. Inoltre è membro del Consiglio Scientifico del CNR e dello Scientific Advisory Board di Internet Interdisciplinary Institute (IN3) dell’Universitat Oberta de Catalunya, Barcellona. Infine svolge regolarmente attività di revisione e partecipa ai panel di revisione di Agenzie internazionali della ricerca e per le università.