Vibo Valentia – Al Concorso Arte S.Valentino, il premio della critica ad Eleonora Laganà

Vibo Valentia – Grande successo il 22 febbraio a Vibo Valentia per le opere in mostra, tra tutti spicca l’artista Eleonora Laganà che si è aggiudica il “Premio della critica” al prestigioso concorso Arte San Valentino organizzato da Sonia Demurtas e la sua associazione. Per quanto riguarda il dipinto con cui Eleonora Laganà vince, dice Sonia Demurtas; possiamo affermare che “è un’opera straordinaria dove la luce che filtra tra ombra e luce sembra danzare con il vento; sussurri di malinconia richiamano la fuggevole armonia del tempo che scorre. La tematica del vento è alla base interpretativa dell’opera. Le canne in primo piano mosse dal vento conferiscono all’opera una suggestione onirica di una visione immersa in una natura in movimento. L’incedere dell’eterno movimento è il tempo che trasforma in memoria qualsiasi ricordo. L’amore filiale al centro della rappresentazione sottintende il ciclo non solo vitale ma soprattutto di amore fra anime destinato in questa dimensione a perpetuarsi fra generazioni. L’opera è la metafora dei sentimenti più intimi di un essere umano. L’affetto della madre diviene nel tempo quello di una figlia. La potenza espressiva della raffigurazione iconizza l’amore filiale in un struggente quanto dolce istante di immersione delle figure nel movimento eterno della natura, rendendo l’opera una splendida raffigurazione della memoria e degli affetti indelebili oltre il tempo”.

Eleonora Laganà ha frequentato il Liceo artistico di Siderno ed ha iniziato gli studi nella facoltà di architettura a Reggio Calabria. Per un certo periodo lascia da parte la pittura, fino a quando nasce in lei la voglia e l’esigenza di far esplodere la sua arte. Ora Eleonora coltiva il suo desiderio di trasmettere emozioni e sentimenti attraverso tele e disegni. Le tecniche che predilige sono legate ai colori ad olio e disegni in grafite. I colori usati sono decisi, forti, soprattutto colori primari che attirano lo sguardo e le atmosfere sono legate alla serenità, alla calma calde, ma non disdegna i temi sociali. La sua è un arte fatta di dolcezza, armonia, delicatezza e luce soffusa…il dolce volto della sua nipotina è la sua fonte di ispirazione più grande, ma nelle sue tele non mancano anche merletti, pizzi, spose gioiose, fiori, vasi…ombre e luci che si insinuano soavemente sulle sue magnifiche tele…così i suoi dipinti ci mettono dinanzi ad una finestra dove si respira l’aria fresca della meraviglia… Dipinge i bimbi come angeli in festa…le spose felici…i fiori nei prati e nei vasi…luoghi senza tempo…avere una sua opera in un ambiente come una casa, una sala o un ufficio è sinonimo di bellezza che dura nel tempo. Un’opera di Eleonora Laganà è un investimento per il futuro.

Così ha commentato la critica d’arte Sonia Demurtas ; Le sue opere in mostra a Palazzo Gagliardi hanno affascinato tutti i presenti grazie al suo “stile sofisticato e dai colori vitali, impreziositi da immagini che rispecchiano un mondo fatto di valori e sentimenti” ..

Co. Rino Logiacco