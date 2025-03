A Pescara “Match di Improvvisazione Teatrale al profumo di mimosa: Uomini contro Donne”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Tic – TeatroInCorso propone un appuntamento imperdibile: un entusiasmante Match di Improvvisazione Teatrale che vedrà due team di improvvisatori affrontarsi sul palco: gli Uomini, provenienti da Roma, contro le Donne di Pescara. L’evento si terrà sabato 8 marzo 2025, a partire dalle ore 21, presso l’Auditorium Petruzzi (Via delle Caserme, 60) nel cuore del centro storico di Pescara Vecchia, all’interno del Museo delle Genti d’Abruzzo.

Un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della creatività, delle risate e dell’energia, grazie alla scuola d’Improvvisazione Teatrale TIC – TeatroInCorso, che da anni promuove l’arte dell’improvvisazione teatrale con corsi e spettacoli che coinvolgono e divertono il pubblico e i partecipanti.

Il Match d’Improvvisazione Teatrale® è un format nato oltre 40 anni fa in Canada. Due squadre di improvvisatori, senza copione e senza preavviso, si sfidano in una serie di giochi teatrali che mettono alla prova la loro prontezza mentale, la capacità di improvvisare storie coinvolgenti e divertenti, e la loro abilità nell’adattarsi a qualsiasi situazione. Il tutto sotto la guida di un arbitro, che raccoglie gli input del pubblico per creare storie sempre nuove, sorprendenti e divertenti. Alla fine, il pubblico sarà chiamato a votare la squadra vincente, ma il vero trionfo sarà sempre lo spettacolo!

La serata sarà arricchita dalle melodie improvvisate dal maestro Cicinici, mentre l’arbitraggio sarà curato dal capitolino Andrea Proietti, con la presentazione di Daniele Di Ianni, speaker di Radio DeltaUno. Sul palco, a improvvisare, ci saranno: Anna Cellini, Mara Di Bartolomeo, Giulia Pascucci, Roberto Tufo, Paolo Bianchi e Sebastiano Rosati.

Unisciti a noi per una serata di risate, improvvisazione e grande spettacolo!

I Corsi di Improvvisazione Teatrale sono ripartiti! Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornato sui prossimi eventi, visita la nostra pagina Facebook:

Match Improvvisazione Pescara

Info e Biglietti per il Match dell’8 marzo su Ciaotickets.com