Conferenza a Lamezia Terme: “Cambiamenti Climatici e Agricoltura”

Martedì 4 marzo 2025, alle ore 15:30, si terrà a Lamezia Terme (CZ) una conferenza dal titolo “Cambiamenti Climatici e Agricoltura”, che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo. L’evento sarà accessibile anche online tramite il seguente link: https://meet.google.com/upc-yhcy-eqm.

L’agricoltura tra causa e vittima del cambiamento climatico

Il settore agricolo è strettamente legato ai cambiamenti climatici, sia come contributore che come vittima. Attualmente, il sistema alimentare globale è responsabile del 37% delle emissioni totali di gas serra, principalmente a causa di deforestazione, emissioni di metano dagli allevamenti e uso di fertilizzanti azotati. Allo stesso tempo, l’agricoltura subisce gli effetti negativi del cambiamento climatico, con eventi meteorologici estremi che hanno causato perdite significative nelle produzioni agricole italiane negli ultimi anni.

Adattamenti e nuove opportunità per l’agricoltura italiana

In risposta a queste sfide, gli agricoltori italiani stanno adattando le proprie pratiche. Ad esempio, in Sicilia, alcuni produttori hanno iniziato a coltivare frutti tropicali come mango e avocado, sfruttando le temperature più elevate e le mutate condizioni climatiche. Questo fenomeno rappresenta sia una sfida che un’opportunità per l’agricoltura italiana, che deve evolversi per affrontare le nuove condizioni climatiche.

Unisciti alla discussione: #saveyourglobe #EUClimatePact #MyWorldOurPlanet

La conferenza rappresenta un’importante occasione per discutere di queste tematiche e delle strategie da adottare per un’agricoltura sostenibile e resiliente. La partecipazione è aperta a tutti, sia in presenza che online, e si invita a diffondere l’iniziativa utilizzando gli hashtag #saveyourglobe, #EUClimatePact e #MyWorldOurPlanet.