Meloni: l’invio di truppe di pace in Ucraina è una soluzione complessa

“Sicuramente si parla anche di questa ipotesi”, afferma la premier Giorgia Meloni riguardo l’invio di truppe di pace in Ucraina, ribadendo la sua posizione di perplessità. “La presenza di truppe italiane in Ucraina non è mai stata all’ordine del giorno, per sgomberare il campo, ma considero questa soluzione molto complessa e probabilmente meno risolutiva di altre. Credo che sia un errore escludere il dibattito sulla cornice atlantica”, aggiunge la Meloni durante un punto stampa al termine del Vertice di Londra. “Si è corsi troppo”, conclude.