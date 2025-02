PNT Solutions sponsor ufficiale dell’AI Festival 2025

PNT Solutions, azienda leader nel settore della SEO, ormai sempre più congiunta all’intelligenza artificiale, sta partecipando in queste con orgoglio in qualità di sponsor ufficiale della II edizione dell’AI Festival.

Una due giorni, tra 26 e 27 febbraio 2025, volta al futuro dell’innovazione basata sull’intelligenza artificiale e in corso presso l’Edificio Roentgen, Milano.

L’evento, nonostante sia alla sua seconda edizione, è già uno dei principali appuntamenti in Italia dedicati all’intelligenza artificiale e all’innovazione digitale, ed è per il secondo anno di fila un nuovo punto di riferimento per aziende, professionisti e startup che desiderano approfondire le nuove frontiere della tecnologia, acquisire lead e concordare nuove partnership.

L’AI Festival di questo 2025 offre un palinsesto ricco di conferenze,di workshop e di panel con esperti di fama internazionale che condivideranno case study, best practice, strategie e scenari futuri dell’AI.

Nel corso della manifestazione vengono affrontati temi di fondamentale importanza per le aziende contemporanee, tra cui possiamo annoverare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, l’automazione, il machine learning, l’etica dell’AI e le sue applicazioni nei diversi settori industriali e del digital marketing.

L’evento si rivela ancora una volta come una piattaforma sociale e professionale di scambio e di confronto per tutti gli esperti (e per tutti i curiosi!) che stanno operando nell’era della trasformazione digitale per condividere spunti di riflessione concreti al fine di introdurre correttamente gli strumenti AI nei diversi ambiti del business digitale.

“Siamo entusiasti di supportare un evento di tale rilevanza nel panorama tecnologico italiano, in una location esclusiva e così viva come l’Edificio Roentgen di Milano. Il nostro obiettivo per questi due giorni è quello di contribuire attivamente, come team da anni nel settore, alla diffusione della cultura di ciò di cui ci occupiamo (la Search Engine Optimization) insieme alle nuove possibilità garantite dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Vogliamo mostrare come queste nuove tecnologie possano rivoluzionare il mondo del lavoro, delle performance e della scalabilità dei business digitali,” ha dichiarato Gabriele Pantaleo, CEO & Founder della PNT Solutions SRL.

“Essere sponsor dell’AI Festival 2025 significa per noi non solo sostenere l’innovazione, ma anche partecipare attivamente a un dialogo costruttivo con esperti, aziende e startup che stanno trasformando il settore, sia per migliorarci come azienda e che per scambiare valori e opinioni con chi va nella nostra stessa direzione”.

Durante la manifestazione, PNT Solutions ha un ruolo di primo piano con un proprio spazio espositivo, dove i visitatori possono parlare col nostro team per scoprire le soluzioni AI più avanzate sviluppate dall’azienda. Inoltre, sarà l’occasione per partecipare a incontri con

L’azienda PNT Solutions mette a disposizione il proprio know-how per mostrare come l’intelligenza artificiale possa essere implementata in modo efficace e sostenibile all’interno delle aziende che si occupano di SEO e di Web Marketing, mantenendo i propri valori e volgendo lo sguardo verso il futuro.

L’AI Festival si conferma così come un evento imperdibile per aziende e professionisti desiderosi di aggiornarsi sulle ultime innovazioni del settore e di comprendere come integrare l’AI nei propri modelli di business. PNT Solutions invita tutti gli interessati a partecipare all’evento e a scoprire le potenzialità dell’AI applicata al mondo reale delle imprese digitali.