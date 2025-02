Addio a Gene Hackman: l’attore premio Oscar trovato morto con la moglie Betsy Arakawa nella loro casa di Santa Fe

Il mondo del cinema dice addio a uno dei suoi volti più iconici: Gene Hackman, attore statunitense e due volte premio Oscar, è stato trovato morto insieme alla moglie, Betsy Arakawa, nella loro residenza di Santa Fe, nel New Mexico. La notizia, riportata dai media internazionali, ha scosso il panorama cinematografico e i suoi numerosi fan in tutto il mondo.

Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato il ritrovamento dei corpi nella loro abitazione di Sunset Trail mercoledì pomeriggio. “Possiamo confermare che Gene Hackman e sua moglie sono stati trovati morti nella loro residenza. C’è un’indagine in corso”, ha dichiarato Mendoza, aggiungendo che non sono emersi segni evidenti di un atto criminale. Tuttavia, le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli sulla causa del decesso né precisato il momento esatto della morte.

Una carriera leggendaria

Gene Hackman, 95 anni, è stato una delle colonne portanti del cinema americano, con una carriera che ha attraversato oltre sei decenni. Più di 100 ruoli interpretati, due premi Oscar, due Bafta, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award sono solo alcuni dei riconoscimenti che attestano il suo straordinario talento. Tra i suoi ruoli più celebri, quello dell’iconico Lex Luthor nei film di Superman degli anni ’70 e ’80, ma anche performance memorabili in pellicole di grande successo come La giuria e La conversazione di Francis Ford Coppola, del 1974.

L’ultima apparizione cinematografica di Hackman risale al 2004, quando interpretò il ruolo di Monroe Cole nella commedia Welcome to Mooseport. Dopo quel film, l’attore decise di ritirarsi definitivamente dal mondo del cinema, conducendo una vita lontana dai riflettori nella sua casa di Santa Fe, insieme alla moglie Betsy, 63 anni, pianista con cui era sposato dal 1991.

Il ricordo di Francis Ford Coppola

Il regista Francis Ford Coppola, che aveva diretto Hackman in La conversazione, ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’attore, ricordandolo con parole di grande stima e affetto: “La perdita di un grande artista è sempre un momento di lutto e celebrazione. Gene Hackman era un attore magnifico, ispiratore e complesso nel suo lavoro. Piango la sua scomparsa e celebro la sua esistenza e il suo immenso contributo al cinema”.

Hackman è stato un interprete camaleontico, capace di calarsi nei ruoli più disparati con una straordinaria versatilità. Dallo sguardo deciso e sarcastico, era noto per aver incarnato magistralmente personaggi autoritari e carismatici, diventando per molti “il cattivo per eccellenza” del grande schermo. Tuttavia, la sua arte andava ben oltre i ruoli da antagonista: la sua capacità di dare profondità e umanità ai suoi personaggi ha reso Gene Hackman un’icona del cinema mondiale.

Un addio che segna la storia del cinema

La morte di Hackman segna la fine di un’epoca per Hollywood e per il pubblico che lo ha amato. Il suo talento ha lasciato un’impronta indelebile, contribuendo a definire un’era del cinema in cui attori come lui davano vita a interpretazioni intense e memorabili. Mentre il mondo del cinema piange la sua scomparsa, il suo straordinario lascito artistico continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni senza tempo.

Le autorità proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso della coppia, mentre il mondo dello spettacolo e i fan si uniscono nel dolore per questa grave perdita.