Asili nido a Pisa aperti anche a luglio: novità per le famiglie

A partire dall’anno educativo 2025, gli asili nido del Comune di Pisa, sia a gestione diretta che indiretta, resteranno aperti anche nel mese di luglio. Lo ha annunciato l’assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi, Riccardo Buscemi, esprimendo grande soddisfazione per l’approvazione unanime della mozione in Consiglio Comunale.

“L’approvazione di questa mozione rappresenta un passo importante nel nostro impegno per il potenziamento dei servizi educativi. Ringrazio il Consiglio Comunale per il sostegno unanime che ha permesso di consolidare il lavoro avviato fin dall’inizio del mio mandato. Già dall’estate 2025, il servizio sarà esteso a luglio non solo per gli asili a gestione indiretta, ma anche per alcune strutture comunali a gestione diretta”, ha dichiarato Buscemi.

Un servizio ampliato per rispondere alle esigenze delle famiglie

L’obiettivo dell’Amministrazione è garantire la copertura di almeno 42 settimane di servizio, come previsto dalla normativa regionale, estendendo quindi la chiusura dal 30 giugno al 12 luglio 2025. L’apertura estiva era già prevista per gli asili a gestione indiretta, ma la novità è che, grazie a questo provvedimento, il servizio interesserà anche alcune strutture comunali a gestione diretta.

“Da tempo lavoriamo per ampliare l’offerta e venire incontro alle esigenze delle famiglie, in particolare quelle in cui entrambi i genitori lavorano e non hanno un supporto familiare in città”, ha sottolineato Buscemi. “Con questa misura, vogliamo dare una risposta concreta ai bisogni reali delle famiglie pisane. Per il 2025 il servizio sarà garantito almeno fino al 12 luglio, ma il nostro obiettivo è arrivare, dal 2026, a un’estensione stabile fino a tre o quattro settimane di luglio. Si tratta di un investimento importante per il Comune, ma riteniamo fondamentale garantire un supporto adeguato ai genitori.”

Un progetto sperimentale per il primo anno

L’assessore ha spiegato che il primo anno di attuazione sarà sperimentale: “Per comprendere appieno la domanda e valutare l’impatto della misura, il prolungamento del servizio interesserà solo alcune strutture, scelte tra quelle più adatte ad accogliere i bambini nel periodo estivo. Nel frattempo, ci impegneremo a rendere tutti gli asili nido idonei con interventi mirati, così da poter ampliare progressivamente l’offerta.”

Inoltre, la 3ª Commissione Consiliare si riunirà a breve per definire i dettagli amministrativi e permettere agli uffici comunali di avviare il bando di iscrizione per le famiglie interessate.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per il potenziamento dei servizi educativi a Pisa, con un’attenzione particolare alle necessità delle famiglie e al benessere dei bambini anche nei mesi estivi.