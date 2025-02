Vibo Valentia. “Ferocia”: incontro a Palazzo Marzano introdotto e moderato da Pino Scianò

A Vibo Valentia, nell’ambito della rassegna “Un libro al mese: Visti da vicino”, giunta alla sua XI edizione, oggi, 25 febbraio, alle ore 18.30 a Palazzo Marzano si terrà il secondo appuntamento del mese, dedicato al tema della ferocia. L’incontro rientra nella sezione “Ti racconto la… Storia” e sarà introdotto e moderato da Pino Scianò, direttore di Radio Onda Verde.

Come annunciato dalla presidente Concetta Silvia Patrizia Marzano, la rassegna “L’Isola che non c’è” si propone di approfondire tematiche legate all’identità e alla memoria, offrendo spazio a artisti e studiosi.

Un viaggio tra storia e letteratura

Dopo l’analisi del volume “Crudeltà” di Luigi Lombardi Vallauri, a cura di Giuseppe Vitaliano, la serata proseguirà con la scrittrice Nadia Crucitti, che rifletterà su “Berlino 1940”. A seguire, Lucilla Crosilla Nusdeo, esule istriana, porterà la sua testimonianza attraverso il libro “Scrivere perché”, in cui racconta un drammatico periodo della storia italiana.

In chiusura, il medico cambogiano Bovannrith Tho Nguon interverrà in collegamento audio-video per offrire una testimonianza diretta sul genocidio cambogiano.

L’evento si preannuncia come un’importante occasione di approfondimento su pagine della storia segnate dalla brutalità, attraverso il racconto e la riflessione letteraria.