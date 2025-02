Impianto idraulico: come fronteggiare le perdite d’acqua

Le perdite d’acqua sono tra i problemi più comuni per un impianto idraulico. Per trovarle si possono usare diversi sistemi come appositi strumenti usati dagli idraulici. Le perdite d’acqua nelle tubature non devono essere sottovalutate, soprattutto se il condotto è posizionato sotto il pavimento o se passa all’interno di un muro. Anche una minima perdita se trascurata, man mano, potrebbe richiedere dei costi per le riparazioni di notevole entità, senza contare i potenziali danni alla struttura dell’abitazione, derivanti dalle infiltrazioni.

Per rilevare le perdite d’acqua si usano strumenti e procedure tecniche specifiche. Per localizzare una perdita bisogna monitorare il contatore d’acqua; cercare eventuali rumori prodotti dalla perdita; affidarsi ad un idraulico; ricorrere ad una sonda elettronica. Per rilevare potenziali perdite d’acqua in casa bisogna monitorare il contatore, nel caso dovesse continuare a funzionare anche dopo avere chiuso l’impianto idrico centrale. Basta prendere la numerazione segnalata dal contatore, magari di sera, lasciare trascorrere la notte e controllare il valore indicato il mattino seguente. In caso di aumento della numerazione, quindi di un funzionamento del contatore ad impianto idraulico chiuso, è presente una perdita d’acqua in qualche punto del sistema.

Per ricercare perdite d’acqua si può anche ricorrere all’udito in quanto le tubature che presentano una perdita d’acqua (punti di pressione differenti) emettono vibrazioni o semplici rumori prodotti dal rivolo d’acqua che scivola lungo la tubatura. Quelle di minima entità non generano rumori percepibili. In questo caso ci sono dei rilevatori di perdite d’acqua, che facilitano la localizzazione del punto in origine nelle tubazioni, grazie all’utilizzo di sonde elettroniche denominate geofoni.

Oltre al geofono, per l’individuazione della rottura del tubo dell’acqua si usano anche rilevazioni termografiche, metaldetector, geodetector, oltre all’ispezione con telecamera a sonda nei casi più complessi.

In Italia si pratica anche il relining, tecnica con la quale è possibile riparare i tubi dell’acqua senza rompere il pavimento, le pareti o qualsiasi altro rivestimento. Grazie a questa tecnica si può rifare l’impianto idraulico, riparare le condutture e risolvere problemi di perdite nelle tubature, usando dei macchinari e un composto a base di resina epossidica. Dopo la videoispezione dei condotti viene iniettato nelle tubi dell’acqua un materiale che aderisce alle pareti interne, il quale dopo l’indurimento crea un nuovo strato solido e resistente all’usura.