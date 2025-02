Le condizioni di Papa Francesco restano critiche: prognosi riservata

Le condizioni di salute di Papa Francesco continuano a essere critiche e il Pontefice non è ancora fuori pericolo. È quanto emerge dal bollettino medico diffuso dalla Santa Sede nel nono giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.

Il Santo Padre ha affrontato una crisi respiratoria asmatiforme prolungata, che ha reso necessaria la somministrazione di ossigeno ad alti flussi. Gli esami del sangue odierni hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia e un’anemia, condizioni che hanno richiesto emotrasfusioni.

Nonostante resti vigile, Papa Francesco ha mostrato segni di maggiore sofferenza rispetto al giorno precedente, trascorrendo comunque parte della giornata seduto in poltrona. La prognosi rimane riservata.

L’Angelus di domenica

Come previsto, domenica 23 febbraio il Pontefice non guiderà l’Angelus. La Sala Stampa Vaticana ha comunicato che sarà diffuso il testo preparato da Bergoglio, come già avvenuto la settimana scorsa.