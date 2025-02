Vibo Marina. Paolo Fedele nominato Segretario Nazionale dell’USIM

Il dott. Francesco Nastasia, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM), ha nominato Segretario Nazionale l’Ufficiale della Guardia Costiera Paolo Fedele, originario di Vibo Valentia.

L’USIM è un’associazione professionale a carattere sindacale che rappresenta il personale della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La sua missione è tutelare i diritti e le esigenze di chi indossa la divisa, operando in un contesto complesso e strategico per la sicurezza marittima del Paese.

Raggiunto telefonicamente, Paolo Fedele ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza del ruolo sindacale nella difesa delle istanze personali e professionali degli iscritti. “Questa nuova avventura – ha dichiarato – ci porterà ad affrontare sfide difficili, ma con il lavoro di squadra e la determinazione riusciremo a far valere i diritti di ogni singolo militare”.

L’USIM nasce con l’obiettivo di garantire un adeguato riconoscimento ai sacrifici degli uomini e delle donne in uniforme, nonché alle loro famiglie, che condividono le difficoltà della lontananza e dei rischi legati al servizio. L’associazione si propone come un punto di riferimento per il personale, promuovendo un confronto trasparente e costruttivo.

Paolo Fedele è un ufficiale con una lunga esperienza operativa, maturata in missioni internazionali e in operazioni di soccorso in mare. Destinato in passato alla Capitaneria di Porto di Napoli, si è distinto per il suo impegno nel ripristino della legalità, affrontando situazioni delicate che lo hanno anche esposto a minacce da parte della criminalità organizzata. Attualmente, ricopre un incarico presso il Ministero dell’Ambiente a Roma.

Un sentito augurio a Paolo Fedele per il nuovo prestigioso incarico e all’USIM per il suo impegno al fianco del personale militare.