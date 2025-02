Il Bergamotto di Reggio Calabria: valorizzazione e sfide attuali

Nel febbraio 2014, la Provincia di Reggio Calabria, attraverso l’Assessorato all’Agricoltura guidato da Gaetano Rao, con il contributo di Luigi Rubino e Rosario Previtera, avviò un’importante iniziativa per la promozione del bergamotto reggino: il Bergamotto Day. L’evento, pensato per dare visibilità al prodotto e al suo mercato, non si limitò a Reggio Calabria (guarda il video), ma arrivò fino a Milano, coinvolgendo gastronomie, ristoranti e la catena Eurospin. L’obiettivo era chiaro: aprire nuove opportunità per la vendita del frutto fresco e del succo di bergamotto, e i risultati non tardarono ad arrivare.

Oggi si cerca di replicare quel successo, seppur spesso limitandosi a riproporre il nome e organizzando convegni ripetitivi. Tuttavia, come si suol dire, l’importante è che se ne parli. Ma è altrettanto fondamentale che se ne parli in modo serio e corretto, evitando distorsioni e strumentalizzazioni. “Purtroppo, la cosiddetta “Banda della DOP” continua a portare avanti una narrazione fuorviante, con attacchi ingiustificati al Bergamotto di Reggio Calabria IGP, alla città e all’intelligenza dei suoi abitanti”. E’ quanto si legge in una nota stampa postata su Bergamotto di Reggio Calabria IGP. #bergamottodireggiocalabriaigp #ilbergamottononsitocca