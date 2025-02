Trump attacca Zelensky: ha permesso che la guerra accadesse, in Ucraina distruzione totale

Donald Trump, durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, ha criticato duramente la leadership ucraina, affermando che il presidente Volodymyr Zelensky avrebbe lasciato che la guerra scoppiasse. “Non si tengono elezioni per via della legge marziale e il leader ha solo il 4% di approvazione. L’Ucraina è devastata, le città sono in macerie, la gente è stanca e vuole un cambiamento”, ha dichiarato l’ex presidente degli Stati Uniti.

Trump ha poi sottolineato che, se fosse stato lui alla Casa Bianca, il conflitto non sarebbe mai iniziato. “Mi piace Zelensky a livello personale, ma ciò che conta è il lavoro. Questa guerra non sarebbe dovuta accadere e ora voglio vedere se posso salvare milioni di vite. È una situazione molto triste”, ha aggiunto.