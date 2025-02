Angela Crisafi vince la Fascia della Stampa a “Una Lady per Sanremo”

La notizia è stata diffusa sui social dal professor Lino Fresca, giornalista vibonese. Il Festival di Sanremo ha parlato anche vibonese grazie alla dottoressa Angela Crisafi, vincitrice della prestigiosa Fascia della Stampa al concorso “Una Lady per Sanremo”.

La professionista, medico in servizio presso la sede INPS di Vibo Valentia, ha conquistato il titolo superando numerose concorrenti provenienti da tutta Italia. A distinguerla sono state soprattutto la sua spigliatezza e intelligenza, qualità che hanno esaltato ulteriormente il suo fascino.

Molto conosciuta in città per il suo lavoro, la dottoressa Crisafi è apprezzata per la sua preparazione e umanità. Dopo la vittoria, ha voluto dedicare il premio alla madre:

“Questo importante riconoscimento lo voglio dedicare a mia mamma, che nel bene e nel male ha sempre creduto in me e mi ha trasmesso la sua forza, la sua più bella eredità. Un grazie di cuore a Massimo e alla mia famiglia, che anche da lontano mi sostiene sempre in tutto ciò che voglio fare e in tutto quello in cui credo”.

Un successo che porta il nome di Vibo Valentia sul palcoscenico di Sanremo.