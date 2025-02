Skin care, come funziona la cura della pelle

La skin care consente di avere cura della propria pelle, e al contempo rendere l’aspetto uniforme e luminoso. Sono varie le routine che permettono di ottenere risultati efficaci, e il portale Idealo ne ha analizzate cinque, così da optare per alternative economiche utilizzando prodotti locali o facilmente reperibili.

La skin care coreana è ormai divenuta un fenomeno globale: i trattamenti innovativi e le formulazioni – con ingredienti all’avanguardia. È rinomata per la sua complessità e l’attenzione ai dettagli, optando per un approccio olistico, che non si concentra solo sull’aspetto della pelle, ma sulla sua corretta nutrizione e salute. La routine si concentra sulla pulizia, rimuovendo le cellule morte attraverso esfolianti fisici e chimici.

La skin care giapponese

La skin care giapponese si basa sulla semplicità e l’efficacia: esige ingredienti naturali di alta qualità che nutrono e proteggono la pelle. Alla base c’è la convinzione che prevenire è meglio che curare, cosicché una delle componenti essenziali è la protezione solare. Tra gli ingredienti, ci sono il sake, il germe di riso e il tè verde, apprezzati per la loro capacità di schiarire il tono della pelle, ridurre le macchie legate all’età e promuovere un incarnato chiaro e uniforme. Il layering – fondamentale nella skin care giapponese – consiste nell’applicare più strati di prodotti in una sequenza specifica per ottenere una pelle idratata, radiosa e ben protetta.

La skin care indiana è radicata nell’antica tradizione dell’Ayurveda, e offre un approccio olistico alla bellezza, combinando l’equilibrio interiore con la luminosità esteriore. La skincare ayurvedica nutre la pelle dall’interno.

La skin care marocchina si basa su ingredienti naturali utilizzati da secoli per nutrire e proteggere la pelle. Pone l’accento sull’uso di prodotti puri ed efficaci, che offrono una cura delicata affrontando al contempo diverse problematiche cutanee. L’argilla Rhassoul fornisce una detersione delicata ma potente, e lascia la pelle purificata e rigenerata. L’olio di semi di fico d’India è rinomato per il suo alto contenuto di antiossidanti e i benefici antietà, favorisce una carnagione giovane e radiosa.

La skin care occidentale

La routine di skin care occidentale – diffusa in molti paesi europei e in Nord America – si basa su un approccio semplice ed efficace. È usata in paesi come Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, e i prodotti spesso contengono ingredienti erbali e sono dermatologicamente testati. Ad esempio, la routine per uomini è progettata per essere semplice ma efficace: dall’applicazione del detergente scelto sulla pelle umida massaggiando con movimenti circolari, al risciacquo con acqua tiepida.