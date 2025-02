Pulmino ribaltato a San Nicolò di Deruta: intervento dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata odierna, due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un incidente stradale in zona San Nicolò di Deruta. I soccorritori, partiti dalla sede centrale con un’Autopompa Serbatoio (APS) e un’autogru (AG), hanno operato per mettere in sicurezza un pulmino ribaltato in uno scolo d’acqua.

A bordo del mezzo viaggiavano cinque persone: l’autista, un accompagnatore e tre passeggeri con disabilità. Tutti sono stati estratti dai Vigili del Fuoco senza gravi conseguenze apparenti, ma, per precauzione, sono stati affidati al personale sanitario del 118 per ulteriori accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.