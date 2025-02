Santangelo: “La musica è connessione, spero che chi ascolta si riconosca”

Con Solo una canzone, Santangelo torna sulla scena musicale con un brano che racchiude emozioni sincere e intime, raccontando un legame che va oltre l’amore e si radica nell’amicizia. Nato in una notte di ispirazione e realizzato con spontaneità in studio insieme al produttore Giosuè, questo singolo si distingue per la sua autenticità e per la capacità di far risuonare le esperienze personali dell’ascoltatore.

In questa intervista, Santangelo ci svela la genesi del brano, le emozioni che lo hanno ispirato e le sorprese che ha in serbo per il futuro.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

La canzone nasce dopo una sera passate con amici, sentivo l’esigenza di scrivere qualcosa che parlasse di un rapporto che va oltre l’amore e che dura da sempre, come quello di un amico

Il testo sembra molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Lo è, la canzone nasce in intimità nel pieno della notte. Tenetevi strette le persone che nella vostra vita ci sono sempre

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

In studio ci siamo divertiti molto, però è stato tutto molto naturale, ho arrangiato il

Brano con Giosuè il mio produttore, lui si è messo al piano e in pochi minuti avevamo la canzone completa

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Quando scrivo, spero sempre che chi ascolta si riconosca in qualche frammento della canzone, creare sinergie è la cosa più improntate

Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

Stiamo procedendo tanto, ci saranno altri brani che usciranno prossimamente, forse un EP