Papa Francesco: condizioni complesse, prosegue il ricovero al Gemelli

Il quadro clinico di Papa Francesco continua a destare attenzione. Il Pontefice, ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli per un’infezione delle vie respiratorie, presenta una situazione definita dai medici “complessa”. Gli ultimi esami hanno evidenziato la presenza di un’infezione polimicrobica, che ha reso necessaria una revisione della terapia per la seconda volta dall’inizio del ricovero.

Fonti ospedaliere riferiscono che il Santo Padre sta ricevendo tutte le cure necessarie e che la sua condizione è monitorata costantemente. La risposta ai trattamenti sarà determinante per stabilire i tempi della convalescenza, ma i medici hanno già sottolineato l’importanza di una “degenza ospedaliera adeguata”, suggerendo che il Pontefice dovrà rimanere in ospedale ancora per qualche giorno.

Nonostante il ricovero, Papa Francesco continua a seguire da vicino le attività della Chiesa. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa Vaticana, il Santo Padre sta mantenendo contatti con i suoi collaboratori più stretti e segue gli impegni istituzionali compatibilmente con le sue condizioni di salute. Tuttavia, alcuni appuntamenti ufficiali sono stati annullati o rinviati per permettergli di concentrarsi completamente sul recupero.

La comunità cattolica e i fedeli di tutto il mondo seguono con apprensione l’evolversi della situazione e si moltiplicano i messaggi di vicinanza e preghiera per il Pontefice. Dal Vaticano non emergono allarmismi, ma il monitoraggio resta costante, con l’auspicio che la terapia attuale possa dare risultati positivi e garantire una pronta ripresa.