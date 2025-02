Perugia. Associazione Carnevale I Rioni: domenica la prima sfilata dei Carri Allegorici

Domenica 23 febbraio, il cuore della città di Perugia si prepara a vivere un evento imperdibile: la prima sfilata dei carri allegorici organizzata dall’Associazione Carnevale I RIONI. La manifestazione, che promette di entusiasmare grandi e piccoli, darà il via a una serie di appuntamenti che accompagneranno il Carnevale con spettacoli, musica e tanto divertimento.

Ad aprire la sfilata ci sarà la Banda Musicale “Amici dell’Arte” di San Sisto, che accompagnerà il corteo dei carri con un repertorio coinvolgente e festoso. La banda seguirà il percorso dei carri, arricchendo il clima di festa che caratterizzerà l’intero pomeriggio.

L’animazione proseguirà in piazza Martinelli, dove, a partire dalle 15:30, l’Orchestra Ilaria Cenciarini intratterrà il pubblico con una performance musicale dal vivo. La piazza sarà il punto di riferimento per tutti coloro che vorranno continuare a festeggiare, ballare e divertirsi al ritmo delle note dell’orchestra.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, con l’auspicio che anche quest’anno il Carnevale I RIONI possa coinvolgere la comunità in un’esperienza collettiva di gioia e spensieratezza. Non mancate a questo appuntamento che segna l’inizio delle celebrazioni del Carnevale in città!