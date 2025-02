La finale del Festival di Sanremo 2025 ha registrato un picco di share dell’87,3% all’1:56, nel momento in cui è stata annunciata la vittoria di Olly. In termini di spettatori, il momento di massimo ascolto si è verificato alle 22:09, quando 16 milioni e 700mila persone erano sintonizzate su Rai1 per assistere alla presentazione dell’esibizione di Francesco Gabbani da parte di Carlo Conti e Alberto Angela.