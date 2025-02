Amo i sognatori: l’omaggio all’Ammiraglio De Luca

Paolo Fedele, ufficiale della Guardia Costiera attualmente in servizio presso il Ministero dell’Ambiente a Roma, ha condiviso un pensiero sui sognatori, figure che non si lasciano trasportare da illusioni eteree, ma che, con i piedi ben piantati a terra, sanno guardare oltre, immaginare il futuro e costruire nuovi orizzonti.

Nel suo post su Facebook, Fedele sottolinea come i veri sognatori non siano esseri sospesi in un dipinto di Chagall, persi in un mondo di fiaba, ma persone capaci di vedere ciò che gli altri non scorgono, dotati di una mente aperta e di una visione ampia.

Queste parole si intrecciano con il ricordo dell’Ammiraglio De Luca, a cui Fedele dedica il suo pensiero. Un uomo che, con la sua visione e dedizione, ha lasciato un segno indelebile. De Luca aveva un forte legame con la Calabria: è stato il primo comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e Direttore marittimo della Calabria. In quel periodo, il porto di Gioia Tauro è partito alla grande, segnando un’importante crescita per l’intera regione. Aveva a cuore la Calabria e il suo sviluppo, lavorando instancabilmente per il bene del territorio. “Chissà come sarebbe stato il presente, se il destino fosse stato meno infausto”, scrive Fedele, lasciando trasparire il rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere, se il fato fosse stato più clemente.

Un messaggio che invita a non dimenticare, a preservare la memoria di chi ha contribuito con il proprio impegno e la propria lungimiranza a tracciare una strada per le generazioni future.