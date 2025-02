Bosco e il suo viaggio emotivo: “Così ho scritto Il Cielo di Berlino”

Bosco con Il Cielo di Berlino dipinge un ritratto intimo e struggente della fine di un amore. La sua voce, messa al centro della narrazione sonora, si fa portavoce di un dolore maturo, mai eccessivo, ma che scava a fondo nel cuore di chi ascolta. Il brano si sviluppa su un arrangiamento acustico essenziale, che lascia respirare ogni parola, sottolineando il senso di accettazione e di malinconica consapevolezza.

Il testo affronta il distacco con lucidità, senza cedere al rimpianto, ma accogliendo la realtà di una separazione resa inevitabile dalla distanza, fisica ed emotiva. Tuttavia, tra le righe si avverte anche un’eco di speranza: nonostante il dolore, c’è la volontà di lasciare andare, di guardare avanti. Bosco riesce così a rendere universale un’esperienza personale, toccando corde profonde in chiunque abbia vissuto la fine di un amore.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

La storia dietro questo pezzo è una storia d’amore che finisce, dopo anni passati assieme, a causa della distanza. Per me rappresenta la crescita: è stato importante vivere ogni momento per capire meglio quello che sono e quello che cerco.

Il testo sembra molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Molto spesso, come in questo caso, racconto storie che ho vissuto sulla mia pelle. Il messaggio è di lasciar andare quando è tempo di lasciar andare, essere consapevoli che non tutte le cose belle sono destinate a durare, ma non per questo devono perdere quella bellezza.

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

Si, ho sperimentato molto grazie anche soprattutto al produttore Emanuele Bertelli che ha messo il suo tocco magico nella scelta dell’arrangiamento. Inizialmente il pezzo era pensato molto più carico di bassi e percussioni, ma poi abbiamo scelto un taglio più intimo e dolce che mettesse in risalto la melodia e il testo.

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Mi piacerebbe trasmette una dolce malinconia, un po’ di speranza o anche soltanto poter far riaffiorare qualche vecchio ricordo di un amore passato.



Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

Si, infatti nei prossimi mesi usciranno altri singoli che saranno poi racchiusi nel mio primo EP. Tutti i pezzi dell’ep saranno brani scritti qualche tempo fa, che raccontano ciò che sono stato e che non ho mai avuto occasione di far sentire.