Ryanair: carta d’imbarco solo digitale e multe per bagagli fuori misura

A partire da maggio, Ryanair introdurrà nuove regole per il check-in e il bagaglio a mano, con l’obiettivo di snellire le procedure e ridurre i costi operativi. La compagnia irlandese eliminerà la possibilità di ottenere la carta d’imbarco direttamente in aeroporto, rendendo obbligatorio il formato digitale.

Check-in solo online

I passeggeri dovranno scaricare la carta d’imbarco tramite l’app o il sito web della compagnia prima di arrivare in aeroporto. Chi si presenterà senza il documento digitale dovrà pagare una tariffa di 23 euro per la stampa in aeroporto, mentre chi arriverà senza alcuna carta d’imbarco sarà soggetto a una multa di circa 60 euro. Sarà comunque possibile stampare il documento autonomamente a casa o al lavoro, ma non più presso i banchi del check-in.

Regole più rigide per il bagaglio a mano

Anche le normative sui bagagli subiranno una stretta. Sarà ancora possibile portare gratuitamente una piccola borsa personale (massimo 40x20x25 cm), ma chi supererà queste dimensioni rischierà una multa fino a 70 euro. Per imbarcare un secondo bagaglio più grande in cabina, sarà necessario acquistare l’opzione Priority Boarding, come avviene già oggi.

Queste novità rientrano nella strategia di Ryanair per digitalizzare ulteriormente i propri servizi, ridurre i costi e velocizzare le operazioni di imbarco.