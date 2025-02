Si parla a Castellaneta di fauna selvatica in Puglia giovedì 20 febbraio

Castellaneta. Professori universitari, direttori e dirigenti regionali ed esponenti del mondo della politica e delle istituzioni: giovedì 20 febbraio a Castellaneta sono attesi gli stati generali del contrasto all’emergenza legata alla fauna selvatica in Puglia.

A partire dalle 9:30, nella masseria “Le Grotte di Sileno” dell’omonima contrada castellanetana, si terrà la seconda edizione di un evento intitolato «Fauna selvatica in Puglia», organizzato da Cia Agricoltori Italiani di Puglia per discutere e rendere note a tutti le novità in materia di gestione e contenimento della fauna selvatica.

Con il documento programmatico recentemente approvato dalla Regione Puglia, infatti, sta per avviarsi una nuova fase volta a contrastare più efficacemente questa emergenza. Un’emergenza che purtroppo continua a far registrare ingenti danni all’agricoltura e alla zootecnia pugliese, mettendo in pericolo vite umane.

I saluti iniziali saranno curati dal sindaco di Castellaneta Gianni Di Pippa, da Vito Rubino e Pietro De Padova, rispettivamente direttore e presidente CIA Area Due Mari, e da Nicola Decaro, direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari.

Dopo l’introduzione del presidente Gennaro Sicolo di CIA Puglia e vicepresidente CIA Nazionale, interverranno Domenico Campanile (dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia), Antonio Camarda (professore ordinario del Dipartimento Medicina Veterinaria UniBa), Onofrio Mongelli (dirigente della Sezione Promozione della salute e del benessere della Regione Puglia), Francesco Paolicelli (presidente della IV Commissione del Consiglio regionale pugliese).

Le conclusioni saranno infine affidate all’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia.

L’evento, moderato dal vicepresidente vicario regionale di CIA Puglia Giannicola D’Amico, è ad accesso libero fino a esaurimento posti in sala, ma per permettere a tutti di ascoltare gli interventi dei relatori sarà trasmessa una diretta streaming sulla pagina Facebook di CIA Agricoltori Italiani Puglia.