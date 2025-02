Maltempo a Francavilla al Mare: allagamenti e disagi alla viabilità

Un violento acquazzone ha colpito Francavilla al Mare, causando allagamenti e gravi disagi alla circolazione. Il sottopasso di via Pola è stato completamente sommerso dall’acqua, rendendolo impraticabile per automobilisti e pedoni. Situazioni critiche si registrano anche in via delle Driadi e nelle contrade Postilli e Pretaro, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere i cittadini in difficoltà.

Diverse auto sono rimaste bloccate nei punti più colpiti dagli allagamenti, mentre i tecnici comunali, i volontari della Protezione Civile e la polizia locale sono al lavoro per ridurre i disagi e monitorare l’evolversi della perturbazione. Il sindaco Luisa Russo ha rassicurato la popolazione, dichiarando che la situazione è sotto controllo e raccomandando di evitare spostamenti non necessari.

Fino alle ore 18, sono stati effettuati 17 interventi tra Francavilla e Ortona per allagamenti di strade e locali interrati. I vigili del fuoco hanno potenziato il dispositivo di soccorso, con il supporto di personale aggiuntivo e del nucleo soccorso acquatico di Ancona.

Attualmente, risultano chiusi al traffico i sottopassi di via Marrucini, via Pola e piazza Angelucci. Il Comune invita tutti i residenti alla massima prudenza e ha attivato un numero di emergenza disponibile 24 ore su 24: 3485260370.