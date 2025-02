Antonello Venditti, ospite del 75° Festival di Sanremo, dove riceverà il Premio alla Carriera, lavora al tour

A grande richiesta, si arricchisce il calendario del tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition” di Antonello Venditti, con l’aggiunta di cinque nuove date. L’artista romano celebrerà il quarantennale del celebre brano con un viaggio musicale che partirà il 17 giugno dalla sua città, Roma, con tre serate alle Terme di Caracalla.

Le nuove date annunciate:

21 giugno – Roma, Terme di Caracalla (terza data nella Capitale)

– Roma, Terme di Caracalla (terza data nella Capitale) 29 luglio – Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale (seconda data)

– Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale (seconda data) 25 novembre – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 12 dicembre – Torino, Inalpi Arena

– Torino, Inalpi Arena 18 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

I biglietti per le nuove date sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Un omaggio a una carriera straordinaria

Questa sera, 15 febbraio, Antonello Venditti sarà ospite del 75° Festival di Sanremo, dove riceverà il Premio alla Carriera, un riconoscimento per la sua lunga e prestigiosa attività artistica. Ecco la dichiarazione di Venditti in merito al Premio alla Carriera che riceve stasera sul palco dell’Ariston: “È un omaggio alla mia storia artistica che non si conclude certo oggi ma guarda soprattutto al domani“.

Venditti, nato a Roma l’8 marzo 1949, ha iniziato il suo percorso musicale negli anni ’70 al Folkstudio, pubblicando il primo album Theorius Campus nel 1972 insieme a Francesco De Gregori. Con quasi 40 milioni di dischi venduti, ha scritto alcune delle pagine più memorabili della musica italiana, tra cui Notte prima degli esami, Roma capoccia, Giulio Cesare e Alta marea.

Nel 2024, in occasione del quarantennale dell’album Cuore, è stata pubblicata una special edition rimasterizzata, che include l’inedito Di’ una parola. Inoltre, il 19 novembre 2024, è uscito il libro illustrato “Fuori fuoco” (Rizzoli), in cui l’artista racconta la sua vita attraverso immagini e parole.

Per informazioni sul tour: www.friendsandpartners.it.